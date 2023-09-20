Глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева попала в базу "Миротворец"

Соответствующая запись размещена на сайте.

Как отмечено на сайте "Миротворец", Басалаева внесена в базу за "осознанные действия, направленные на снижение обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения. Покушение на гарантированные Конституцией Украины права производителей и предпринимателей Украины получать прибыль. Превышение служебных полномочий" .

На сайте уточняют, что Басалаева, занимая должность главы Государственной аудиторской службы Украины, "манипулируя нормами действующего законодательства во время действия военного положения, в пользу российского агрессора инициировала процессы доведения до банкротства предприятий оборонной промышленности Украины, а также незаконные аресты их руководителей".

"Миротворец" также приводит данные о связях Басалаевой с предателем Родины Андреем Портновым и давним и близким соратником Портнова Валерием Писаренко.

В 2021 году Алла Басалаева была советницей тогдашнего председателя СБУ Ивана Баканова. Госаудитслужбу она возглавила 4 ноября 2022 года. В этой должности она сменила Геннадия Плиса.

До этого Басалаева была членом ЦИК, куда попала в 2018 году по квоте партии "Возрождение". На эту должность, по информации СМИ, предлагал ее близкий соратник Андрея Портнова Валерий Писаренко.

С 2008 по 2012 год Алла Басалаева работала заведующим отделом представительства интересов Комиссии в судах юридического управления Секретариата ЦИК. В 2012 году была назначена указом Виктора Януковича судьей Дарницкого суда.

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