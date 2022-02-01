Глава Госпродпотребслужбы Магалецкая подала заявление на увольнение

Об этом она сообщила в Facebook.



"Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпотребслужбы по собственному желанию. Причина - рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев", - написала Магалецкая.



Она уточнила, что решила уволиться, поскольку в ближайшее время физически не сможет исполнять обязанности.



"Считаю неправильным брать долгий больничный и оставлять огромную структуру в подвешенном состоянии фактически без руководства", - добавила Магалецкая.



Она занимала этот пост с ноября 2020 года. В сентябре 2021 года Кабинет министров переназначил Магалецкую председателем Госпотребслужбы.

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