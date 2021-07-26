Глава Госпотребслужбы Киева назвал условие не введения локдауна осенью
В Киеве могут не ввести локдаун осенью, если удастся вакцинировать миллион жителей города
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из каналов, передает РБК-Украина .
По его словам, локдаун могут ввести на фоне штамма "Дельта".
Он заявил, что третья волна в Киеве будет в конце августа - начале сентября.
"Если провести вакцинацию 1 млн человек в Киеве, с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить", - отметил Рубан.
Он уточнил, что если 100% педагогов, медиков и другие социальные группы вакцинируются до 1 сентября, то никакие ограничения не понадобятся.
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