Глава Госпогранслужбы Дейнеко прогнозирует окончание войны осенью
Украина победит в войне с российскими оккупантами осенью этого года. Эта победа, в частности, будет включать возврат контроля над Луганском
Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
На вопрос журналиста, когда у Украины будет контроль над временно оккупированным Луганском, он ответил: "Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю".
- Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует окончание войны с Россией летом текущего года.
- Президент РФ Путин приказал до марта оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах.
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