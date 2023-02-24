Глава Госпогранслужбы Дейнеко прогнозирует окончание войны осенью

Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

На вопрос журналиста, когда у Украины будет контроль над временно оккупированным Луганском, он ответил: "Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю".