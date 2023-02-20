Об этом говорится в сообщении ДПСУ .

"Именно здесь сейчас идут самые ожесточенные бои. На передовой Сергей Дейнеко с бойцами и руководителями пограничных подразделений обсудили детали обороны позиций и действия по уничтожению врага. Руководитель ДПСУ также поинтересовался обеспечением, вооружением и техническими средствами бойцов на этих направлениях", - говорится в сообщении.

Глава Госпогранслужбы в частности вручил бойцам государственные награды и ведомственные отличия.

"Возвращайтесь живыми и невредимыми. Это важно для всех ваших родных, близких, для ваших командиров и для меня лично", – отметил Дейнеко.