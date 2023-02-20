Глава Госпогранслужбы Дейнеко посетил позиции пограничников в Бахмуте и на Авдеевском направлении
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко посетил позиции защитников Бахмута и Авдеевского направления в Донецкой области
Об этом говорится в сообщении ДПСУ .
"Именно здесь сейчас идут самые ожесточенные бои. На передовой Сергей Дейнеко с бойцами и руководителями пограничных подразделений обсудили детали обороны позиций и действия по уничтожению врага. Руководитель ДПСУ также поинтересовался обеспечением, вооружением и техническими средствами бойцов на этих направлениях", - говорится в сообщении.
Глава Госпогранслужбы в частности вручил бойцам государственные награды и ведомственные отличия.
"Возвращайтесь живыми и невредимыми. Это важно для всех ваших родных, близких, для ваших командиров и для меня лично", – отметил Дейнеко.
- 20 февраля сообщалось, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой , ударная группировка РФ не зафиксирована. В то же время ДПСУ продолжает подготовку к возможной активности врага.
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