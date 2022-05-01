Глава Госдумы Володин предлагает конфисковать активы западного бизнеса в РФ

Об этом сообщил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам. На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъяты яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие. Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму около 300 млрд долларов. Вернут, никуда не денутся. Это средства государства", – говорится в сообщении.



По его словам, российский бизнес сегодня выкупает работающие в России зарубежные компании и действует "цивилизованно" в отличие от Польши, США и стран Балтии.



"В этой связи правильно в отношении бизнеса, находящегося на территории Российской Федерации, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, соответствовать зеркальным мерам: конфисковывать эти активы", - отметил Володин.



Вырученные от продажи средства планируют направить на развитие РФ.

Отметим, что палата представителей США 27 апреля приняла проект закона, разрешающего арестовывать активы российских олигархов и связанных лиц с российским правительством с целью поддержки Украины.