Глава Госдепа Блинкен провел переговоры с главой МИД Турции, среди тем была Украина

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.



"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации в вопросе угрозы эскалации (ситуации) Россией в Украине", - отмечается в пресс-релизе.



Они также обсудили вопросы, касающиеся Сомалийского полуострова в Африке, назначения Турцией спецпредставителя для переговоров по нормализации с Арменией, а также возможности углубления двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 5 января начнет визит в Вашингтон.