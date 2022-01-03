Глава Госдепа Блинкен провел переговоры с главой МИД Турции, среди тем была Украина
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации в вопросе угрозы эскалации (ситуации) Россией в Украине", - отмечается в пресс-релизе.
Они также обсудили вопросы, касающиеся Сомалийского полуострова в Африке, назначения Турцией спецпредставителя для переговоров по нормализации с Арменией, а также возможности углубления двустороннего сотрудничества.
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