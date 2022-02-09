Глава Генштаба ВС России Герасимов прибыл в Беларусь для проверки готовности военных к учениям

Об этом сообщает ТАСС.



"Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей ВС РФ к участию в совместных российско-белорусских учениях "Союзная решительность", - говорится в сообщении.



Учеба является заключительным этапом проверки войск, которая началась в январе по приказу Путина и Лукашенко.



Как известно, все учения России в Беларуси будут продолжаться в два этапа:

до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Республики;

с 10 по 20 февраля будут проходить учения "союзнических" войск по отражению внешней агрессии и защите интересов "Союзного государства".

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