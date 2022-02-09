Глава Генштаба ВС России Герасимов прибыл в Беларусь для проверки готовности военных к учениям
Начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов прибыл в Беларусь для контроля готовности российских военных к учениям "Союзная решительность"
Об этом сообщает ТАСС.
"Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей ВС РФ к участию в совместных российско-белорусских учениях "Союзная решительность", - говорится в сообщении.
Учеба является заключительным этапом проверки войск, которая началась в январе по приказу Путина и Лукашенко.
Как известно, все учения России в Беларуси будут продолжаться в два этапа:
- до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Республики;
- с 10 по 20 февраля будут проходить учения "союзнических" войск по отражению внешней агрессии и защите интересов "Союзного государства".
В Ирландии рыбаки угрожают "мирно срывать" запланированные масштабные военно-морские учения России у побережья страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.11
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное