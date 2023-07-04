Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Радакина.

Военный высказался, что контрнаступление Вооруженных сил Украины еще не началось в полном объеме. По его словам, наши воины сейчас пытаются использовать стратегию "истощения, растяжения и нанесения ударов" для прорыва обороны российских оккупантов.

Начальник генштаба Британии отметил, что несправедливо ограничивать нашу страну временными рамками и говорить о медленном ходе украинского контрнаступления.

"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", - добавил адмирал.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что Силы обороны продолжают наступать на южном и восточном направлениях. За прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий. ВСУ продвигаются на флангах и эффективно уничтожают россиян на Бахмутском направлении, однако ситуация снова обострилась.