Глава генштаба Британии охарактеризовал стратегию украинского контрнаступления
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что украинские военные пытаются истощить россиян, чтобы сломать оборону во время наступления
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Радакина.
Военный высказался, что контрнаступление Вооруженных сил Украины еще не началось в полном объеме. По его словам, наши воины сейчас пытаются использовать стратегию "истощения, растяжения и нанесения ударов" для прорыва обороны российских оккупантов.
Начальник генштаба Британии отметил, что несправедливо ограничивать нашу страну временными рамками и говорить о медленном ходе украинского контрнаступления.
"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", - добавил адмирал.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.
Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что Силы обороны продолжают наступать на южном и восточном направлениях. За прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий. ВСУ продвигаются на флангах и эффективно уничтожают россиян на Бахмутском направлении, однако ситуация снова обострилась.
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