Глава Газпрома Миллер объявил о готовности к работе "Северного потока-2"
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что "Северный поток-2" готов к работе
Об этом сообщает ТАСС.
"Газпровод "Северный поток-2" к работе готов", - сказал Алексей Миллер на совещании у президента России Владимира Путина.
В ходе совещания Путин уточнил, что сегодня, 29 декабря, завершилось заполнение газом второй нити трубопровода. Российский президент попросил главу Газпрома доложить о готовности "Северного потока-2".
По словам президента РФ, запуск "Северного потока-2", мощность которого составляет 55 млрд кубометров, позволит стабилизировать цены на европейском рынке.
- Напомним, 18 января первую нить газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом.
- Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока-2".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.
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