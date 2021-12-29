Глава Газпрома Миллер объявил о готовности к работе "Северного потока-2"

Об этом сообщает ТАСС.



"Газпровод "Северный поток-2" к работе готов", - сказал Алексей Миллер на совещании у президента России Владимира Путина.



В ходе совещания Путин уточнил, что сегодня, 29 декабря, завершилось заполнение газом второй нити трубопровода. Российский президент попросил главу Газпрома доложить о готовности "Северного потока-2".



По словам президента РФ, запуск "Северного потока-2", мощность которого составляет 55 млрд кубометров, позволит стабилизировать цены на европейском рынке.

Напомним, 18 января первую нить газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом.

Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока-2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.