Глава "Гарантированного покупателя" подал в отставку через две недели после назначения на должность

Об этом сообщает сайт госпредприятия.



"Исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию", - отмечается в сообщении.



По информации госпредприятия, Улида решил уволиться из-за ухудшения состояния здоровья.

"Гарантированный покупатель" – посредник между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями такой электроэнергии. Кроме того, госпредприятие покупает электроэнергию для нужд населения.