Глава "Гарантированного покупателя" подал в отставку через две недели после назначения на должность
Исполняющий обязанности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал заявление об отставке
Об этом сообщает сайт госпредприятия.
"Исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию", - отмечается в сообщении.
По информации госпредприятия, Улида решил уволиться из-за ухудшения состояния здоровья.
"Гарантированный покупатель" – посредник между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями такой электроэнергии. Кроме того, госпредприятие покупает электроэнергию для нужд населения.
- Напомним, Кабинет министров во время внеочередного заседания 13 ноября уволил с должности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. В правительстве сообщили, что Петриковца уволили из-за непрофессионализма и причинения ущерба предприятию в размере более 500 млн грн, а также из-за исков производителей альтернативных источников на сумму около 1,5 млрд грн. Петриковец называл причиной увольнения отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников".
- После увольнения Петриковца исполняющим обязанности директора Гарпока назначили Вадима Улиду.
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