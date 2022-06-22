Глава G20 Видодо в июне планирует посетить Украину и Россию, - France24

Об этом сообщает France24 со ссылкой на заявление главы МИД Индонезии Ретно Марсуди.

"Визит президента подчеркивает обеспокоенность Индонезии гуманитарными вопросами. Страна попытается внести свой вклад в урегулирование продовольственного кризиса, вызванного войной, а также его последствий", - сказала Марсуди.

По ее словам, Видодо планирует прибыть в Киев и Москву после участия в саммите G7 в Германии. Он состоится 26-27 июня.

Президент Индонезии станет первым главой азиатской страны, который посетит Украину и Россию после того, как РФ вторглась в Украину.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии. По словам президента Украины, он получил приглашение в ходе переговоров с Джоко Видодо.

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