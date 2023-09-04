Глава Фонда госимущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении
В понедельник, 4 сентября, Рустем Умеров подал в Верховную Раду Украины заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества
Об этом сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности", - написал он.
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Отмечается, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.
Фото: Руслан Стефанчук / фейсбук
Что этому предшествовало
10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.
Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".
Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил паре депутату и журналисту. Они отреагировали.
26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ еще в прошлом году.
По данным нардепа Железняка, министр обороны Алексей Резников должен покинуть пост и стать послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.
Также 31 августа журналист Айдер Муждабаев заявил, что вероятность назначения Умерова на должность министра обороны Украины близка к 100%. По его словам, назначение на высокие должности крымских татар является хорошим сигналом в перспективе освобождения Крыма.
3 сентября Резников прокомментировал информацию о своей возможной отставке с должности министра обороны Украины и назначении послом в Великобритании.
В понедельник, 4 сентября, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил , что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Ее принял глава ВРУ Руслан Стефанчук.
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