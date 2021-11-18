Глава Фонда госимущества подал в отставку по собственному желанию
Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку по собственному желанию
Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 18 ноября, передает Еспресо.TV.
"Отставка – мое личное желание и мои планы", - объяснил Сенниченко свое решение.
Чиновник добавил, что сначала планировал работать на этом посту около двух лет. По словам Сенниченко, ему удалось добиться основных целей: обеспечить стабильность процессов в ФГИ, создать команду, диджитализировать процессы и закрепить улучшение законами и нормативными актами.
Глава Фонда госимущества добавил, что после подачи заявления он встретился с президентом и премьер-министром. По словам Сенниченко, его заявление уже зарегистрировано в Верховной Раде.
Глава Фонда госимущества отметил, что после отставки намерен отдохнуть как минимум два месяца.
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