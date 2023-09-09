Глава ФБР пожаловался на большое количество российских шпионов в США
Руководитель ФБР Кристофер Рэй заявил, что количество российских шпионов в США остается "слишком большим"
Об этом сообщает The Hill.
По словам Кристофера Рэя, американцы прилагают усилия, чтобы уменьшить количество российских шпионов.
"След российской разведки – а под ним я имею в виду сотрудников российской разведки – все еще слишком велик в США. И мы постоянно сталкиваемся с этим и пытаемся блокировать, предотвращать и прекращать все возможные способы", – сказал глава ФБР во время выступления в Международном музее шпионажа.
Рэй подчеркнул, что в последние годы американцы добились значительных успехов, чтобы уменьшить количество российских шпионов.
"Если кому-то нужно напоминание о том, каковы интересы РФ, то достаточно посмотреть на то, что происходит в Украине. И мы никогда не упускаем из виду, что это те же люди, которые участвуют в недобросовестной деятельности и агрессии в Украине", – говорится в заявлении Кристофера Рэя.
- 11 августа служба разведки и безопасности Новой Зеландии обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела страны.
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