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Глава Евросовета заявил Путину об ответственности РФ за установление мира на востоке Украины

24 ноября, 2021 среда
21:47

Глава Европейского Совета Шарль Мишель поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и указал на ответственность РФ за урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины

Об этом Шарль Мишель сообщил в Twitter.

"Указал на ответственность России за продвижение мирного урегулирования на востоке Украины", - написал Мишель.

Глава Евросовета отметил, что Евросоюз внимательно следит за наращиванием российских сил на границе с Украиной.

Также Шарль Мишель добавил, что говорил с Путиным о мире между Арменией и Азербайджаном и миграционном кризисе на белорусской границе.

  • Напомним, миссия Украины в ОБСЕ сообщила, что за время начавшегося в 2020 году "перемирия" в зоне ООС погибли 66 украинских военных, 275 человек получили ранения.
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