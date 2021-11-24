Глава Евросовета заявил Путину об ответственности РФ за установление мира на востоке Украины

Об этом Шарль Мишель сообщил в Twitter.



"Указал на ответственность России за продвижение мирного урегулирования на востоке Украины", - написал Мишель.



Глава Евросовета отметил, что Евросоюз внимательно следит за наращиванием российских сил на границе с Украиной.



Также Шарль Мишель добавил, что говорил с Путиным о мире между Арменией и Азербайджаном и миграционном кризисе на белорусской границе.

Напомним, миссия Украины в ОБСЕ сообщила, что за время начавшегося в 2020 году "перемирия" в зоне ООС погибли 66 украинских военных, 275 человек получили ранения.