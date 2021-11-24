Глава Евросовета заявил Путину об ответственности РФ за установление мира на востоке Украины
Глава Европейского Совета Шарль Мишель поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и указал на ответственность РФ за урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины
Об этом Шарль Мишель сообщил в Twitter.
"Указал на ответственность России за продвижение мирного урегулирования на востоке Украины", - написал Мишель.
Глава Евросовета отметил, что Евросоюз внимательно следит за наращиванием российских сил на границе с Украиной.
Также Шарль Мишель добавил, что говорил с Путиным о мире между Арменией и Азербайджаном и миграционном кризисе на белорусской границе.
- Напомним, миссия Украины в ОБСЕ сообщила, что за время начавшегося в 2020 году "перемирия" в зоне ООС погибли 66 украинских военных, 275 человек получили ранения.
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