Об этом он рассказал в интервью RTVi.

"Думаю, что в международном праве есть недостаток, если постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вызывающе нарушает международное право. По моему мнению, следовало бы установить механизм прекращения членства: я не говорю о полном исключении России, но по меньшей мере о прекращении членства России в Совбезе", - сказал Мишель.

По его словам, необходимость реформирования ООН назрела давно.

"Мы хорошо видели, что до начала боевых действий в Украине концепт безопасности ООН уже сильно барахтал и испытывал немало трудностей в функционировании при решении больших международных проблем. Итак, я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательной, например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка. Мы видим, что африканский континент очень мало или очень плохо представлен в структурах ООН, то же самое можно сказать и о Латинской Америке. И думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН", - подчеркнул еврочиновник.

Ранее в конгресс США внесли резолюцию , предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН.

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