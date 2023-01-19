О своем визите он сообщил 19 января в Twitter .

"Вернулся в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год станет годом победы и мира", - написал Мишель.

Также он выразил восхищение мужеством украинских защитников.

"Пораженный мужеством ветеранов в финансируемом ЕС реабилитационном центре в Киеве", - отметил глава Евросовета и опубликовал фото своего визита туда.

18 января председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за поставку Украине танков и подчеркнул, что это нужно сделать как можно скорее.

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