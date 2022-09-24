Глава Евросовета не прочь открыть границы ЕС для бегущих из страны россиян

Об этом он заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью Politico на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В принципе, я думаю, что Европейский Союз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России людям угрожает опасность из-за их политических убеждений, потому что они не выполняют это безумное решение Кремля развязать эту войну в Украине , мы должны это учитывать" – заявил он.

По его словам, объявление Путиным частичной мобилизации в начале этой недели изменило динамику войны. Глава Евросовета сказал, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС относительно бегущих от мобилизации россиян.

"Я согласен с мнением, что мы должны очень быстро сотрудничать и скоординироваться, потому что это новый факт - эта частичная мобилизация", - добавил Мишель.

Комментарии Мишеля сделаны накануне встречи послов ЕС в понедельник, организованной в рамках Интегрированного реагирования на политический кризис ЕС (IPCR) – механизма, позволяющего быстро и скоординированно принимать решения на политическом уровне ЕС во время кризиса.

Вопрос о том, позволять ли россиянам искать убежище в Европе, сложен. В этом месяце Европейский Союз согласился приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией после того, как несколько стран выступили против отдыха граждан России в Европе, когда правительство Путина ведет войну в Украине.

Но поскольку граждане России сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть страну, ЕС сталкивается с призывами открыть свои границы.

Послы предположительно обсудят варианты, которые могут быть доступны ЕС, на встрече в понедельник. Среди возможностей есть то, что ЕС мог бы предоставить гуманитарный статус некоторым прибывшим гражданам России, а не статус беженца. Хотя в марте ЕС впервые в истории активировал специальную Директиву о временной защите, которая дает украинцам право жить и работать в Евросоюзе в течение определенного периода времени, вряд ли такая схема будет введена для россиян.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

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