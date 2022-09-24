Глава Евросовета не прочь открыть границы ЕС для бегущих из страны россиян
Европа должна разрешить въезд российским гражданам, которые хотят покинуть страну, отказываясь выполнять преступные приказы Путина
Об этом он заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью Politico на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"В принципе, я думаю, что Европейский Союз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России людям угрожает опасность из-за их политических убеждений, потому что они не выполняют это безумное решение Кремля развязать эту войну в Украине , мы должны это учитывать" – заявил он.
По его словам, объявление Путиным частичной мобилизации в начале этой недели изменило динамику войны. Глава Евросовета сказал, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС относительно бегущих от мобилизации россиян.
"Я согласен с мнением, что мы должны очень быстро сотрудничать и скоординироваться, потому что это новый факт - эта частичная мобилизация", - добавил Мишель.
Комментарии Мишеля сделаны накануне встречи послов ЕС в понедельник, организованной в рамках Интегрированного реагирования на политический кризис ЕС (IPCR) – механизма, позволяющего быстро и скоординированно принимать решения на политическом уровне ЕС во время кризиса.
Вопрос о том, позволять ли россиянам искать убежище в Европе, сложен. В этом месяце Европейский Союз согласился приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией после того, как несколько стран выступили против отдыха граждан России в Европе, когда правительство Путина ведет войну в Украине.
Но поскольку граждане России сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть страну, ЕС сталкивается с призывами открыть свои границы.
Послы предположительно обсудят варианты, которые могут быть доступны ЕС, на встрече в понедельник. Среди возможностей есть то, что ЕС мог бы предоставить гуманитарный статус некоторым прибывшим гражданам России, а не статус беженца. Хотя в марте ЕС впервые в истории активировал специальную Директиву о временной защите, которая дает украинцам право жить и работать в Евросоюзе в течение определенного периода времени, вряд ли такая схема будет введена для россиян.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.
- 22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.
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