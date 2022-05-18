Об этом Мишель сказал в своем выступлении на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета.

В частности, он отметил, что процесс расширения должен стать более эффективным и "живым". Сейчас он напоминает "игру с нулевой суммой", "все или ничего".

"И это вызывает большое разочарование с обеих сторон. Прошло 19 лет с тех пор, как в Салониках мы начали реализацию перспективы расширения на Западные Балканы. Переговоры о расширении затягиваются… По хорошим и плохим причинам. И теперь у нас есть запросы из Украины, Республики Молдова и Грузии", - отметил Шарль Мишель.

По словам главы Евросовета, пора срочно сделать шаг вперед, создав новый импульс для поощрения реформ и продвижения европейской интеграции будущих членов.

"Я думаю, что мы должны сделать этот процесс более быстрым, постепенным и обратимым. Мы можем предложить нашим партнерам конкретные социально-экономические выгоды при переговорах о вступлении вместо того, чтобы ждать до конца".

Решение будет состоять в прогрессивной и постепенной интеграции уже в процессе присоединения. Больше за большее. Например, когда страна отвечает необходимым стандартам в этом секторе, она может активно участвовать с совещательным голосом в работе Совета министров в зависимости от повестки дня", - сказал Мишель.

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