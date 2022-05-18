Глава Евросовета настаивает на активизации расширения ЕС
Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что промедление в привлечении новых членов ведет к разочарованию и в ЕС, и у кандидатов
Об этом Мишель сказал в своем выступлении на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета.
В частности, он отметил, что процесс расширения должен стать более эффективным и "живым". Сейчас он напоминает "игру с нулевой суммой", "все или ничего".
"И это вызывает большое разочарование с обеих сторон. Прошло 19 лет с тех пор, как в Салониках мы начали реализацию перспективы расширения на Западные Балканы. Переговоры о расширении затягиваются… По хорошим и плохим причинам. И теперь у нас есть запросы из Украины, Республики Молдова и Грузии", - отметил Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, пора срочно сделать шаг вперед, создав новый импульс для поощрения реформ и продвижения европейской интеграции будущих членов.
"Я думаю, что мы должны сделать этот процесс более быстрым, постепенным и обратимым. Мы можем предложить нашим партнерам конкретные социально-экономические выгоды при переговорах о вступлении вместо того, чтобы ждать до конца".
Решение будет состоять в прогрессивной и постепенной интеграции уже в процессе присоединения. Больше за большее. Например, когда страна отвечает необходимым стандартам в этом секторе, она может активно участвовать с совещательным голосом в работе Совета министров в зависимости от повестки дня", - сказал Мишель.
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- 13 марта глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что работа по присоединению Украины к Евросоюзу уже начата.
- 9 мая Украина заполнила анкету-опросника для вступления в ЕС. В тот же день представитель Франции сообщил, что главы правительств стран ЕС обсудят заявку Украины на вступление в Европейский Союз на саммите в июне.
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