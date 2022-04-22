Глава Евросовета Мишель призвал Путина открыть гумкоридор из Мариуполя
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал президента РФ Владимира Путина разрешить выход людей из заблокированного Мариуполя
Об этом он написал в Twitter.
"Провел разговор с президентом Путиным. Настойчиво призвал его к немедленному гуманитарному коридору из Мариуполя и других окруженных городов, тем более в канун Пасхи", - рассказал Мишель.
Он заверил, что ЕС продолжает придерживаться своей позиции по поддержке Украины, санкционной политике против РФ, а также осуждению российской агрессии.
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