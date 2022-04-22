Глава Евросовета Мишель призвал Путина открыть гумкоридор из Мариуполя

Об этом он написал в Twitter.

"Провел разговор с президентом Путиным. Настойчиво призвал его к немедленному гуманитарному коридору из Мариуполя и других окруженных городов, тем более в канун Пасхи", - рассказал Мишель.

Он заверил, что ЕС продолжает придерживаться своей позиции по поддержке Украины, санкционной политике против РФ, а также осуждению российской агрессии.