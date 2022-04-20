Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев

Об этом он сообщил в твиттере .



"В Киеве сегодня (20 апреля, - ред.). В сердце свободной и демократической Европы", - написал он.

Напомним, ранее Шарль Мишель заявил , что нужно предоставить больше оружия Украине и ввести больше санкций против РФ.

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