Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев
20 апреля глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев
Об этом он сообщил в твиттере .
"В Киеве сегодня (20 апреля, - ред.). В сердце свободной и демократической Европы", - написал он.
- Напомним, ранее Шарль Мишель заявил , что нужно предоставить больше оружия Украине и ввести больше санкций против РФ.
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