Об этом он сказал в интервью Суспильному .

"Реформы, направленные на укрепление демократических институтов, особенно верховенство права, борьба с коррупцией, независимость судебной системы — это фундаментальные условия для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Но я уверен, украинские власти понимают, что это приоритет. Я почувствовал, что только за несколько месяцев вы добились значительного прогресса и сделали шаги в правильном направлении", - заявил глава Евросовета.

Мишель отметил, что в течение следующих месяцев Еврокомиссия представит отчеты, которые укажут Украине, какие дополнительные шаги по пути в ЕС она должна сделать.