Глава Евросовета Мишель перечислил "фундаментальные условия" для вступления Украины в ЕС
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что среди "фундаментальных условий" для вступления Украины в ЕС есть реформирование судов и борьба с коррупцией
Об этом он сказал в интервью Суспильному .
"Реформы, направленные на укрепление демократических институтов, особенно верховенство права, борьба с коррупцией, независимость судебной системы — это фундаментальные условия для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Но я уверен, украинские власти понимают, что это приоритет. Я почувствовал, что только за несколько месяцев вы добились значительного прогресса и сделали шаги в правильном направлении", - заявил глава Евросовета.
Мишель отметил, что в течение следующих месяцев Еврокомиссия представит отчеты, которые укажут Украине, какие дополнительные шаги по пути в ЕС она должна сделать.
- 2 января в Офисе президента сообщили, что саммит Украина – ЕС состоится в Киеве 3 февраля. Сегодня в Киев прибыл Шарль Мишель.
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