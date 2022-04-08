Глава Евросовета Мишель об обстреле Краматорска: нужно больше оружия для Украины и больше санкций для РФ

Об этом он написал в Twitter.



"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, которые использует мирное население, эвакуируемое из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: больше санкций против России и больше оружия для Украины, поступающего из ЕС. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС", – написал Мишель.

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи людей, пытавшихся эвакуироваться из Донецкой области, сообщают об около 39 погибших и более 100 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.