Глава Евросовета Мишель об обстреле Краматорска: нужно больше оружия для Украины и больше санкций для РФ
Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на обстрел войсками РФ вокзала Краматорска
Об этом он написал в Twitter.
"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, которые использует мирное население, эвакуируемое из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: больше санкций против России и больше оружия для Украины, поступающего из ЕС. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС", – написал Мишель.
- 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи людей, пытавшихся эвакуироваться из Донецкой области, сообщают об около 39 погибших и более 100 раненых.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.
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