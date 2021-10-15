Глава Евросовета Мишель анонсировал саммит Китай-ЕС

Об этом Мишель сообщил в Twitter .

"Договорились провести саммит ЕС - Китай и укрепить наш диалог", - написал Мишель.



Он подчеркнул, что диалог между сторонами имеет решающее значение.

"Мы обсудили ситуацию в Афганистане. Международное сообщество должно быть единым, требуя от движения "Талибан" выполнения его международных обязательств", - отметил Мишель.