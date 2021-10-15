Глава Евросовета Мишель анонсировал саммит Китай-ЕС
Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел договорился с главой КНР Си Цзиньпином о проведении саммита Китай-ЕС
Об этом Мишель сообщил в Twitter .
"Договорились провести саммит ЕС - Китай и укрепить наш диалог", - написал Мишель.
Он подчеркнул, что диалог между сторонами имеет решающее значение.
"Мы обсудили ситуацию в Афганистане. Международное сообщество должно быть единым, требуя от движения "Талибан" выполнения его международных обязательств", - отметил Мишель.
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