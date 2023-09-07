Глава Европейской партии Армении: страна завершает свои отношения с российской империей
Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян отметил, что впервые за 200 лет Армения меняет свой политический курс
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россия не хочет уходить с Южного Кавказа. Это мы хотим, чтобы она отсюда ушла. Армения совершает стратегический разворот. Впервые за 200 лет страна меняет свой политический курс и перестает быть российской колонией. Россия везде ведет войну - в Украине, Чечне, Грузии, Армении, Карабахе. Это колониальные войны российской империи. В настоящее время, в эти дни Армения заканчивает отношения с российской империей", - подчеркнул Хзмалян.
По словам главы Европейской партии Армении, Армения все эти годы была заложницей России.
"К нашему виску был приставлен автомат Калашникова. В какой-то момент российская база даже начала расширяться. Война в 2020 году служила прелюдией российского нападения на Украину. Таким образом, Россия решала стратегическую задачу обхода западных санкций по поставкам нефти и газа через азербайджанские трубопроводы. Сейчас начнутся атаки на армянскую общину внутри России. Нас ждут трудные времена", - подчеркнул Хзмалян.
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