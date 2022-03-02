Глава европейской дипломатии созывает встречу с Кулебой, Блинкеном и Столтенбергом
Жозеп Боррель пригласил их на внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ЕС
Об этом Жозеп Боррель сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда", – информирует Еспресо.TV .
Глава европейской дипломатии сообщает, что в пятницу, 5 марта, состоится внеочередное заседание Совета министров иностранных дел с участием глав МИД стран-союзников, министра иностранных дел Украины и генсека НАТО.
"В пятницу я созвал внеочередной Совет по иностранным делам ЕС и пригласил главу МИД Дмитрия Кулебу, госсекретаря США Энтони Блинкена, главу МИД Британии Лиз Трасс, главу МИД Канады Мелани Жоли и Генсека НАТО присоединиться к нам. Мы вместе в трансатлантическом единстве против в России и солидарны с Украиной", – написал Боррель.
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