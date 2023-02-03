Глава Европейского совета прибыл в Киев на саммит Украина-ЕС
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в пятницу, 3 февраля, в Киев на саммит Украина-ЕС
Об этом он сообщил в Твиттере .
"Вернулся в Киев на саммит Украина-ЕС при участии президента Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Наша решимость не ослабится. Мы также будем поддерживать вас на каждом шагу вашего пути в ЕС", - написал Мишель.
- 2 января в Офисе президента сообщили, что саммит Украина – ЕС состоится в Киеве 3 февраля.
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