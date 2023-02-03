Глава Европейского совета прибыл в Киев на саммит Украина-ЕС

Об этом он сообщил в Твиттере .

"Вернулся в Киев на саммит Украина-ЕС при участии президента Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Наша решимость не ослабится. Мы также будем поддерживать вас на каждом шагу вашего пути в ЕС", - написал Мишель.