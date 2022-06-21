Глава Европейского инвестиционного банка посчитал, сколько денег понадобится на восстановление Украины

Такие цифры озвучил глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер, сообщает Bloomberg.

"Я говорю о триллионе, потому что увидел в публичном пространстве цифры, которые я считаю абсолютно нереальными, когда я смотрю на уровень разрушений в Украине", – сказал глава ЕИБ на брифинге во Франфуркте.

Вернер Хойер, управляющий кредитным отделом Европейского Союза, подчеркнул, что Европа "должна сыграть ведущую роль" в восстановлении Украины. Уже на этой неделе ЕИБ может перераспределить свои обязательства, чтобы выделить Украине 1-1,5 млрд евро.

Напомним, на саммите в Брюсселе лидеры ЕС будут определять сектора экономики, которые попадут под седьмой пакет санкций, вероятно, запретят экспорт российского золота.

"Стоимость восстановления обнародована накануне саммита ЕС, когда лидеры организации должны обсудить в Брюсселе членство Украины в ЕС и план реконструкции страны. Европейская комиссия предложила пакет помощи в середине мая - около 5 млрд евро ежемесячно для покрытия части финансовых потребностей Украины", - пишет Bloomberg.