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Глава Европарламента призвала все государства быстро определиться с предоставлением Украине дальнобойных систем, танков и другого тяжелого вооружения

9 февраля, 2023 четверг
12:48
война с Россией Роберта Мецола

Все государства должны быстро определиться со следующими шагами по оказанию помощи украинской армии - с предоставлением дальнобойных систем, танков и другого тяжелого вооружения

Об этом президент Европарламента Роберт Мецолла сказала на специальном заседании ЕП с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Когда люди думают об Украине, это мнение о героях, которые мужественно борются. Это освобождение острова Змеиного, деоккупация многих городов и поселков. Их имена останутся намного поколений в истории. При этом Украина продолжает кормить зерном разные страны. Вы послали спасительное снаряжение в Турцию и Сирию. Это настоящая солидарность. Вы боретесь сейчас и за наши ценности, наши общие идеалы, которые являются европейскими", - сказала она.

По словам Мецоли, Украина – это Европа и будущее украинской нации в Европе и ЕС.

"Мы знаем, каковы жертвы, какую цену платит Украина для Европы. Мы с вами не только словами, а действиями, политическим единством. Мы упрощаем торговые процессы. Мы помогаем вам финансово, даем подготовку для ваших бойцов. Предоставляем вам оборонное вооружение, которое так нужно Украине. Сейчас все государства должны быстро определиться со следующими шагами - с предоставлением дальнобойных систем, танков и другого тяжелого вооружения.Наш ответ должен быть соответствующей угрозе, которая является экзистенциальной. все те жизни на поле боя. Чтобы мы обеспечили победу Украины, длительный мир, чтобы зло не осталось безнаказанным и чтобы обеспечить свободу для Украины и всех других стран", - подытожила президент Европарламента.

Европарламент
помощь Украине
оружие для Украины
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