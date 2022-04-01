Глава Европарламента пообещала Украине скорейшее признание кандидатом на вступление в ЕС

Об этом глава ЕП заявила на совместном брифинге с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - сказала президент Европарламента.

Она считает посягательство РФ на Украину, ее свободу и территорию посягательством на целую Европу и действующий порядок в мире.

Также она заверила, что европейские партнеры приложат все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села.

"Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента", — подчеркнула Мецола.



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