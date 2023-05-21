Глава Европарламента поддержала инициативу Молдовы вступить в ЕС
Глава Европарламента Роберта Метсола 21 мая выступила на митинге "Европейская Молдова", где поддержала инициативу страны по вступлению в ЕС
Об этом пишет NewsMaker .
Глава Европарламента отметила, что жители Молдовы - европейцы, а сама страна - это Европа.
"Дорогие европейцы, я горда быть сегодня рядом с вами, выступать перед таким большим количеством людей, которые верят в европейское будущее для Молдовы. Я приехала поддержать вас и президента Майю Санду и сказать, что Европа это Молдова, а Молдова - это Европа", – отметила она.
Метсола подчеркнула, что граждане страны заслуживают тех же прав, что и жители ЕС, а также подчеркнула, что Молдова разделяет одни с Европой ценности.
"У молодых людей должны быть такие же возможности, как и у моих детей, у женщин должна быть возможность реализовать свой потенциал, как у всех в европейской семье. Европа – ваша семья, и у вас есть право выбирать будущее своей страны. Мы верим в равные возможности, свободу и равенство. Мы разделяем одни ценности. Молдова не одинока", - говорит глава Европарламента.
Метсола выразила надежду, что уже в этом году Молдова начнет переговоры по вступлению в ЕС.
"Вы готовы, Молдова готова к более углубленной интеграции в Евросоюз. Мир видит вашу смелость, видит, что вы избрали демократию, свободу", - отмечает дипломат.
- Президент Майя Санду выступила на митинге "Европейская Молдова" и заявила, что место страны в Евросоюзе и это мечта, которая должна стать реальностью.
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