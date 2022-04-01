Глава Европарламента отправилась в Киев. Фото

Об этом Мецола сообщила в Twitter.



Мальтийка поделилась фотографией, которую сделала около поезда УЗ.



"На пути в Киев", - написала глава Европарламента Роберта Мецола на украинском и английском языках.

25 февраля Президент Европарламента Роберта Мецола призвала ЕС в унисон противостоять угрозе РФ и ввести более жесткие санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

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