Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сегодня посетит Украину
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в среду, 14 сентября, отправится в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским
Об этом она рассказала в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте.
Анонсируя визит, фон дер Ляен перечислила шаги и планы по дальнейшему сближению Украины и ЕС.
"В марте мы успешно присоединили Украину к нашей электросети. Это планировалось на 2024 год, а мы сделали это всего через две недели и сегодня Украина экспортирует электроэнергию в ЕС", - сказала она.
Фон дер Ляен подчеркнула, что хочет существенно расширить эту взаимовыгодную торговлю.
"Мы уже приостановили импортные пошлины на украинский экспорт. Мы примем Украину в нашу свободную европейскую сеть роуминга, действительно пора сделать это. Наши "линии солидарности" являются большим успехом. И, основываясь на этом всем, комиссия будет работать с Украиной, чтобы пойти еще далее, и чтобы обеспечить бесперебойный доступ Украины к единому рынку ЕС.Наш единственный рынок – это одна из крупнейших историй успеха, и пора сделать его историей успеха для наших украинских друзей.
Именно поэтому сегодня я еду в Киев обсудить это все с президентом Владимиром Зеленским и показать ему, что у единственного рынка потенциал также и для будущего Украины", - сказала фон дер Ляен.
- Также глава Европейской комиссии объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ.
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