Об этом чиновник написала в twitter.

"То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. План Кремля - уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни. Преступники, виновные в военных преступлениях, будут привлечены к ответственности", – заметила она.

Урсула фон дер Ляен также добавила, что Еврокомиссия продолжает прилагать усилия, чтобы привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности за совершенные преступления.

"В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в пользу Украины и украинцев", – заявила глава ЕК.

Чиновница также опубликовала видео со своим визитом в Бучу в прошлом году с кадрами массовых захоронений гражданских.