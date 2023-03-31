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Глава Еврокомиссии: События в Буче были планом Кремля, а не изолированным эпизодом

31 мартa, 2023 пятница
16:17
Мир

В годовщину освобождения Бучи на Киевщине Урсула фон дер Ляен заявила, что военные преступления России год назад были планом Кремля по уничтожению украинцев

Об этом чиновник написала в twitter.

"То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни были частью большего плана. План Кремля - уничтожить украинцев. Их национальную идентичность. Смысл их жизни. Преступники, виновные в военных преступлениях, будут привлечены к ответственности", – заметила она.

Урсула фон дер Ляен также добавила, что Еврокомиссия продолжает прилагать усилия, чтобы привлечь российского диктатора Владимира Путина к ответственности за совершенные преступления.

"В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в пользу Украины и украинцев", – заявила глава ЕК.

Чиновница также опубликовала видео со своим визитом в Бучу в прошлом году с кадрами массовых захоронений гражданских.

  • 31 марта, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов, канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Россия не победит в войне с Украиной. По его словам, эти преступления не должны остаться безнаказанными.
  • 31 марта президент Украины Владимир Зеленский и ряд иностранных политиков почтили память погибших от рук российских кафиров жителей Бучи Киевской области. В город прибыли лидеры Молдовы, Словакии, Словении и Хорватии.
ЕС
Еврокомиссия
Киевщина
Буча
Урсула фон дер Ляйен
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2023, пятница
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