Об этом говорит Интерфакс.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, наша цель - чтобы империалистические планы провалились, а Украина победила. Что касается военной поддержки: я думаю, сейчас пора серьезно ускориться, увеличить производство продукции, в которой Украина остро нуждается, например боеприпасов. Мы не можем ждать месяцы, пока пополним запасы и будем готовы отправить это Украине", - отметила глава Еврокомиссии.