Глава Еврокомиссии призвала ускорить помощь Украине и увеличить производство боеприпасов
На Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала увеличить производство продукции, необходимой для Украины в войне с РФ
Об этом говорит Интерфакс.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину, наша цель - чтобы империалистические планы провалились, а Украина победила. Что касается военной поддержки: я думаю, сейчас пора серьезно ускориться, увеличить производство продукции, в которой Украина остро нуждается, например боеприпасов. Мы не можем ждать месяцы, пока пополним запасы и будем готовы отправить это Украине", - отметила глава Еврокомиссии.
- Напомним, во время пребывания на конференции в Мюнхене глава ВРУ Руслан Стефанчук заявил , что Украина ожидает приглашения на вступление в Североатлантический альянс в июле 2023 года, во время саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, главной темой встречи, по его словам, остается поставка Украине оружия в кратчайшие сроки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное