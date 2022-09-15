Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Об этом она написала в твиттере.

"В Киеве во время моего третьего визита с начала российской войны. Так много изменилось. Сейчас Украина является кандидатом в ЕС. Я собираюсь обсудить с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина продвигается к вступлению", - отметила она.

Среди прочего она обсудит с президентом Владимиром Зеленским подключение Украины к электрической сети ЕС и введение бесплатного роуминга для украинцев.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в среду, 14 сентября, заявила , что отправится в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

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