Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о своем прибытии в столицу Украины
Об этом она написала в твиттере.
"В Киеве во время моего третьего визита с начала российской войны. Так много изменилось. Сейчас Украина является кандидатом в ЕС. Я собираюсь обсудить с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина продвигается к вступлению", - отметила она.
Среди прочего она обсудит с президентом Владимиром Зеленским подключение Украины к электрической сети ЕС и введение бесплатного роуминга для украинцев.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в среду, 14 сентября, заявила , что отправится в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
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