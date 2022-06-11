Глава Еврокомиссии посетила раненых украинских военных в столичной больнице

Об этом информирует в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен .

"Я посетила солдат, которые выздоравливают в госпитале в Киеве. Несмотря на травмы, их дух не сломан. Их решимость невредима. Это тяжелые времена для Украины. Европа на вашей стороне", - написала фон дер Ляен.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сегодня заявила во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что они завершат работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели.

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