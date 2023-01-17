Глава Еврокомиссии: Мы вводим против РФ сильнейшие санкции, которые погрузят ее экономику в рецессию на десятилетия
Против России вводят беспрецедентные санкции, призванные погрузить экономику страны-агрессора в рецессию на десятилетия
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, погружающие экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", – сказала она.
Глава Еврокомиссии заверила, что агрессивная война России не останется безнаказанной.
Также она пообещала украинцам, что "непреклонная поддержка Украины" со стороны Запада будет продолжена.
"За последний год ваша страна перевернула мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами", – заявила фон дер Ляен.
- Мероприятие работает над новыми санкциями против России, касающимися ограничения цен на экспорт нефтепродуктов из РФ.
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