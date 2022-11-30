Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших украинских военных
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина потеряла в войне с РФ 100 тысяч военных погибшими
Об этом она сказала в среду, передает одно из украинских СМИ.
Фон дер Ляйен посвятила обращение плану конфискации замороженных российских активов и созданию спецтрибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.
"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных", - сказала президент Еврокомиссии.
Она заявила, что Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления. Фон дер Ляйен отметила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию военных преступлений РФ.
- По официальным данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения военные РФ потеряли 88 880 солдат, 2914 танков, 5872 боевые бронированные машины и 1562 БПЛА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное