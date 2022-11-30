Об этом она сказала в среду, передает одно из украинских СМИ.

Фон дер Ляйен посвятила обращение плану конфискации замороженных российских активов и созданию спецтрибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошения и невыразимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных", - сказала президент Еврокомиссии.

Она заявила, что Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления. Фон дер Ляйен отметила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию военных преступлений РФ.

По официальным данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения военные РФ потеряли 88 880 солдат, 2914 танков, 5872 боевые бронированные машины и 1562 БПЛА.

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