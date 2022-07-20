Глава Еврокомиссии фон дер Ляен предполагает полное прекращение газоснабжения со стороны РФ

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на прямую речь главы Еврокомиссии во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Россия нас шантажирует. Россия использует энергию как оружие. И поэтому в любом случае, будь то частичное, серьезное отключение российского газа или полное прекращение российского газа, Европа должна быть готова", - заявила фон дер Ляен.

В этой связи Еврокомиссия предложила новый законодательный инструмент и Европейский план сокращения спроса на газ, чтобы таким образом сократить использование газа в ЕС на 15% до следующей весны.

Комиссия предлагает новый регламент, который установит цель для всех государств-членов ЕС по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

"Европейский Союз сталкивается с риском дальнейшего сокращения поставок газа из России из-за использования Кремлем экспорта газа как оружия, причем почти половина наших государств-членов уже пострадала от сокращения поставок. Если мы будем действовать сейчас, то имеем возможность снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дальнейших или полных сбоев газоснабжения. Но усилим энергетическую устойчивость Европы", - говорится в заявлении фон дер Ляен.

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