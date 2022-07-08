Глава эстонского правительства Кая Каллас подает в отставку

Об этом сообщает Delfi.

"Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", – сказала она. Каллас добавила, что она с партнерами по коалиции хочет как можно быстрее сформировать новое правительство, но созвать парламент пока будет сложно, поскольку уже начались летние каникулы.

Представители трех партий заявили, что цель новой коалиции – повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне всеобщего роста цен, а также перейти на эстоноязычное образование.

Переговоры между партиями коалиции продолжатся по выходным для уточнения деталей и распределения министерских портфелей.

4 июля президент Эстонии Алар Карис заявил, что не поддерживает полного разрыва отношений Запада с РФ, и раскритиковал заявление премьер-министра Каи Каллас, в котором она сказала, что вся страна и народ Эстонии, вероятно, будут уничтожены в случае нападения России

23 июня премьер Эстонии призвала Запад не недооценивать военную способность России: "РФ не считает потерянных жизней".

10 июня Эстония вызвала посла РФ после имперских параллелей Путина об эстонской Нарве.

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