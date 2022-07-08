Глава эстонского правительства Кая Каллас подает в отставку
Партия реформ, партия "Отечество" (Isamaa) и Социал-демократическая партия Эстонии достигли соглашения о формировании правящей коалиции, а премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что подаст в отставку
Об этом сообщает Delfi.
"Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", – сказала она. Каллас добавила, что она с партнерами по коалиции хочет как можно быстрее сформировать новое правительство, но созвать парламент пока будет сложно, поскольку уже начались летние каникулы.
Представители трех партий заявили, что цель новой коалиции – повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне всеобщего роста цен, а также перейти на эстоноязычное образование.
Переговоры между партиями коалиции продолжатся по выходным для уточнения деталей и распределения министерских портфелей.
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