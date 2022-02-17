Глава Энергоатома: на украинских АЭС удвоили и довооружили охрану
Украинские атомные электростанции находятся под усиленной охраной Нацгвардии в связи со сложной геополитической обстановкой
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Удвоен состав охраны всех украинских АЭС - и Ривненской АЭС, расположенной в нескольких десятках километров от белорусской границы, и трех других. Кроме того, военные части, охраняющие АЭС, а это Национальная гвардия Украины, получили дополнительное вооружение. Мы предпринимаем также все другие необходимые действия, предусмотренных для такой ситуации", - сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
По его словам, НАЭК и АЭС находятся в контакте с Министерством внутренних дел для решения всех необходимых вопросов, связанных с обеспечением их защиты. Также принимаются все необходимые меры для защиты Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, которое должно принять первую его партию в конце апреля 2022 года.
"Мы также постоянно усиливаем киберзащиту наших станций и других объектов. Все эти масштабные киберугрозы и атаки, происходящие на банки, предприятия, государственные учреждения, в опасности и наши объекты. Поэтому одна из главных наших целей - успешно им противостоять", - отметил Котин, добавив, что благодаря согласованным и профессиональным действиям специалистов Энергоатома и АЭС это удается.
Котин отметил, что АЭС обеспечены всем необходимым на случай военной угрозы, в частности дизель-генераторами с запасами топлива.
- Напомним, 16 февраля Энергоатом вывел в ремонт два энергоблока АЭС в Запорожской и Ривненской областях.
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