Глава Энергоатома: на украинских АЭС удвоили и довооружили охрану

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Удвоен состав охраны всех украинских АЭС - и Ривненской АЭС, расположенной в нескольких десятках километров от белорусской границы, и трех других. Кроме того, военные части, охраняющие АЭС, а это Национальная гвардия Украины, получили дополнительное вооружение. Мы предпринимаем также все другие необходимые действия, предусмотренных для такой ситуации", - сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.



По его словам, НАЭК и АЭС находятся в контакте с Министерством внутренних дел для решения всех необходимых вопросов, связанных с обеспечением их защиты. Также принимаются все необходимые меры для защиты Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, которое должно принять первую его партию в конце апреля 2022 года.



"Мы также постоянно усиливаем киберзащиту наших станций и других объектов. Все эти масштабные киберугрозы и атаки, происходящие на банки, предприятия, государственные учреждения, в опасности и наши объекты. Поэтому одна из главных наших целей - успешно им противостоять", - отметил Котин, добавив, что благодаря согласованным и профессиональным действиям специалистов Энергоатома и АЭС это удается.



Котин отметил, что АЭС обеспечены всем необходимым на случай военной угрозы, в частности дизель-генераторами с запасами топлива.

Напомним, 16 февраля Энергоатом вывел в ремонт два энергоблока АЭС в Запорожской и Ривненской областях.