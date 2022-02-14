Глава движения #SaveФОП анонсировал акцию протеста возле Верховной Рады 17 февраля

Об этом он сказал во время пресс-конференции 14 февраля.



"Наш протест продолжается, он бессрочный. 17 февраля мы снова на площади Конституции под Верховной Радой", - отметил Доротич.



Он напомнил, что #SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.



По его мнению, такое требование приводит к дополнительным расходам предпринимателей. При этом Государственная налоговая служба разработала бесплатное программное обеспечение, позволяющее использовать в качестве РРО смартфон или планшет.

Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФОП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов еще на один год.

25 января участники акции SaveФОП митинговали под зданием Рады - до 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.

26 января участники акции SaveФОП объявили протест под ВР бессрочным.