Глава движения #SaveФОП анонсировал акцию протеста возле Верховной Рады 17 февраля
Глава движения #SaveФОП Сергей Доротич анонсировал акцию протеста возле ВР 17 февраля против обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО)
Об этом он сказал во время пресс-конференции 14 февраля.
"Наш протест продолжается, он бессрочный. 17 февраля мы снова на площади Конституции под Верховной Радой", - отметил Доротич.
Он напомнил, что #SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.
По его мнению, такое требование приводит к дополнительным расходам предпринимателей. При этом Государственная налоговая служба разработала бесплатное программное обеспечение, позволяющее использовать в качестве РРО смартфон или планшет.
- Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФОП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов еще на один год.
- 25 января участники акции SaveФОП митинговали под зданием Рады - до 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.
- 26 января участники акции SaveФОП объявили протест под ВР бессрочным.
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