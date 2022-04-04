Глава Донецкой ОВА рекомендовал жителям области эвакуироваться в более безопасное место
Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко настоятельно рекомендует всем жителям области срочно эвакуироваться в более безопасное место
Об этом глава ОВА сообщил в эфире телемарафона.
"Не только у линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они ехали", - отметил он.
По его словам, местные власти планируют помочь населению с транспортом и безопасным маршрутом, будут соответствующие указания.
Глава ОВА также подчеркнул, что эвакуация людей с территории облегчит украинским военным задачу, ведь, как известно, рккупанты имеют тенденцию использовать мирное население в виде живого щита для достижения своих целей.
Кириленко объяснил, что часто проблема заключается в человеческом факторе, ведь жители до последнего откажутся покидать дом. А когда решаются – становится слишком поздно.
Он также напомнил, что из Донецкой области эвакуировано уже около 140 тысяч человек, без учета Мариуполя, где ситуация более сложная.
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