Глава Донецкой ОВА рекомендовал жителям области эвакуироваться в более безопасное место

Об этом глава ОВА сообщил в эфире телемарафона.



"Не только у линии разграничения, но и всему населению мы настоятельно рекомендуем, чтобы они ехали", - отметил он.



По его словам, местные власти планируют помочь населению с транспортом и безопасным маршрутом, будут соответствующие указания.



Глава ОВА также подчеркнул, что эвакуация людей с территории облегчит украинским военным задачу, ведь, как известно, рккупанты имеют тенденцию использовать мирное население в виде живого щита для достижения своих целей.

Кириленко объяснил, что часто проблема заключается в человеческом факторе, ведь жители до последнего откажутся покидать дом. А когда решаются – становится слишком поздно.



Он также напомнил, что из Донецкой области эвакуировано уже около 140 тысяч человек, без учета Мариуполя, где ситуация более сложная.