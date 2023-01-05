Об этом Павел Кириленко рассказал в эфире телемарафона.

"Врага отбросили на его прежние позиции, то есть за пределы города… Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться", - отметил чиновник.

Он добавил, что от этого страдает сам город, разрушенный более чем на 60%.

"Постоянные обстрелы продолжаются. Так, сегодня (4 января – ред.) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли ", - сообщил Кириленко.

Напомним, WSJ предполагает , что РФ могла перебросить основные наступательные силы из Бахмута на Соледар.

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