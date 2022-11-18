Глава дипломатии ЕС считает, что Россия еще не готова уйти из Украины и установить мир

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, пока нет никаких признаков готовности вывести российские войска из Украины.

"Я боюсь, что Россия не готова уйти и пока она не уйдет, мир будет невозможен. Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет крепкого мира", - добавил Боррель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 предложил свою формулу мира. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий. В общей сложности план состоит из 10 пунктов.

Также появилась информация о том, что бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони хочет склонить российского президента Владимира Путина пойти на переговоры и заключить мир с Украиной. Он готов это сделать к Рождеству.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры, и предложил сделать их публичными. На что Песков ответил, что это невозможно.

Также спикер Кремля фактически признал причастность России к терроризму, заявив, что обстрелы критической инфраструктуры Украины – это "последствия отказа от переговоров с РФ".

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