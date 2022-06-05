Глава дипломатии ЕС Боррель заболел коронавирусом

Об этом он написал в Twitter .

"Я получил положительный тест на COVID-19. Согласно правилам нахожусь на самоизоляции. Чувствую себя хорошо", - написал Боррель.

11 мая у генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга обнаружили положительный тест на COVID-19