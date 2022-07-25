Глава Демократической партии Италии опасается, что РФ может вмешаться в выборы в стране
Глава проевропейской Демократической партии Италии Энрико Летта убежден, что РФ может вмешаться в досрочные парламентские выборы в стране путем распространения фейковых новостей в соцсетях в пользу пророссийских политиков
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на интервью политика.
"Я бью тревогу во благо страны, а также во благо Европы", – заявил политик.
Летта призвал спецслужбы Италии и отдел дезинформации Евросоюза следить за избирательной кампанией и предотвращать внешнее вмешательство в нее.
Лидер демократов Италии не уточнил, есть ли доказательства возможного вмешательства России в парламентские выборы, но напомнил о тесных связях двух правил сил - "Лиги" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони – с правительством РФ.
"Я очень хорошо знаю, что Сальвини и Берлускони на совсем другом пути. Поэтому я боюсь российского подхода к этой избирательной кампании", – отметил Летта.
По результатам последних соцопросов, блок правых партий, в который входят "Лига", "Вперед, Италия!" и ныне внепарламентские "Братья Италии" Джорджии Мэлони, опережает соперников на внеочередных выборах.
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