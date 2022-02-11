Глава делегации ЕС в Украине Маасикас срочно покинул Киев
Глава делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикас срочно покинул Киев
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники.
Эту информацию также подтвердил представитель Европейской службы внешнеполитических связей Питер Стано.
Стано подчеркнул, что ситуацию продолжают оценивать по мере ее развития и отъезд Маасикаса это не эвакуация.
Персонал же, по его словам, имеет возможность работать не из Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.88
Покупка 27.88Продажа 28.17
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.18
- Актуальное
- Важное