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Глава делегации ЕС в Украине Маасикас срочно покинул Киев

11 февраля, 2022 пятница
22:52

Глава делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикас срочно покинул Киев

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники.

Эту информацию также подтвердил представитель Европейской службы внешнеполитических связей Питер Стано.

Стано подчеркнул, что ситуацию продолжают оценивать по мере ее развития и отъезд Маасикаса это не эвакуация.

Персонал же, по его словам, имеет возможность работать не из Украины.

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Евросоюз
Матти Маазикас
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